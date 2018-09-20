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Опубликовано 20 сентября 2018, 13:32

Звезда "Игры престолов" посвятила татуировку популярному сериалу

Фото: &copy; instagram/emilia_clarke

Фото: © instagram/emilia_clarke

Популярная актриса показала своим поклонникам свежую татуировку, которую она сделала по мотивам шоу.

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сделала татуировку в честь сериала. Фотографию актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Изображение с несколькими схематически нарисованными драконами небольшого размера Кларк решила сделать на запястье правой руки. Троих драконов актрисе набил лос-анджелесский тату-мастер Dr. Woo. Актриса поблагодарила мастера, написав, что он позаботился о том, чтобы "мать драконов" никогда не забывала о своих малышах.

Фотография набрала почти два миллиона лайков. Также фанаты оставили множество позитивных комментариев под фото.

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Сергей Сурепин
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