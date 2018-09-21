Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 07:51

Райан Рейнольдс показал, как проходят съёмки нового фильма с его участием

Фото: &copy; Кадр из видео twitter@VancityReynolds

Фото: © Кадр из видео twitter@VancityReynolds

Популярный актёр наслаждается тишиной во время работы над новой картиной Майкла Бэя.

Райан Рейнольдс, известный по "Дэдпулу", опубликовал видео со съёмочной площадки боевика 6 Underground. В этом фильме он играет одну из главных ролей.

Многие считают, что лучшее в работе с Майклом Бэем — это экшен, но для меня это скорее спокойные, тихие моменты

Райан Рейнольдс

На фоне Рейнольдса во время того, как он рассказывает свои впечатления, разворачивается шумная автокатастрофа, грохот которой заглушает его слова. Фильм снимает Майкл Бэй. Сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над фильмами "Дэдпул" и "Дэдпул-2".

Новый фильм финансирует площадка Netflix. У ленты пока нет даты выхода.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Райан Рейнольдс
  • Майкл Бэй
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar