Райан Рейнольдс показал, как проходят съёмки нового фильма с его участием

Популярный актёр наслаждается тишиной во время работы над новой картиной Майкла Бэя.

Райан Рейнольдс, известный по "Дэдпулу", опубликовал видео со съёмочной площадки боевика 6 Underground. В этом фильме он играет одну из главных ролей.

Многие считают, что лучшее в работе с Майклом Бэем — это экшен, но для меня это скорее спокойные, тихие моменты Райан Рейнольдс

На фоне Рейнольдса во время того, как он рассказывает свои впечатления, разворачивается шумная автокатастрофа, грохот которой заглушает его слова. Фильм снимает Майкл Бэй. Сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над фильмами "Дэдпул" и "Дэдпул-2".