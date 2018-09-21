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Опубликовано 21 сентября 2018, 08:01

PlayerUnknown’s Battlegrounds всё же выйдет на PlayStation 4

Фото: &copy; PUBG

Фото: © PUBG

Одна из самых популярных игр последнего времени в жанре королевской битвы будет доступна владельцам консоли от Sony.

На сайте корейского рейтингового агентства появилась информация о версии PlayerUnknown’s Battlegrounds для консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание Tech Radar.

Раньше одна из самых популярных королевских битв выходила только на ПК и Xbox One. Теперь же есть все шансы, что шутер доберётся до PlayStation 4. На сайте указано, что игра не рекомендуется детям, так как в ней содержатся сцены ярко выраженного насилия.

Официально игра пока не была анонсирована для PlayStation 4. Слухи о релизе ходят ещё с сентября 2017 года. Ранее также сообщалось, что игра может добраться до Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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