PlayerUnknown’s Battlegrounds всё же выйдет на PlayStation 4

Одна из самых популярных игр последнего времени в жанре королевской битвы будет доступна владельцам консоли от Sony.

На сайте корейского рейтингового агентства появилась информация о версии PlayerUnknown’s Battlegrounds для консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание Tech Radar.

Раньше одна из самых популярных королевских битв выходила только на ПК и Xbox One. Теперь же есть все шансы, что шутер доберётся до PlayStation 4. На сайте указано, что игра не рекомендуется детям, так как в ней содержатся сцены ярко выраженного насилия.