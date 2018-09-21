Режиссёр фильма "Сплит" приедет в Россию на Comic Con

М. Найт Шьямалан посетит Москву для того, чтобы представить зрителям свой новый триллер "Стекло".

Организаторы фестиваля Comic Con Russia сообщили, что режиссёр М. Найт Шьямалан посетит мероприятие 6 октября. В павильоне № 1 Шьямалан представит некоторые материалы по своей грядущей картине "Стекло" — продолжению-кроссоверу его прошлых работ "Неуязвимый" и "Сплит".

В рамках выступления гости фестиваля смогут задать режиссёру свои вопросы. Помимо Шьямалана, на фестиваль приглашены актёр Брайан Декарт, сыгравший андроида Коннора в Detroit: Become Human, а также актёр Майкл Рукер (Йонду в "Стражах галактики") и писатель Дмитрий Глуховский (серия "Метро") и другие.