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Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 08:21

Режиссёр фильма "Сплит" приедет в Россию на Comic Con

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

М. Найт Шьямалан посетит Москву для того, чтобы представить зрителям свой новый триллер "Стекло".

Организаторы фестиваля Comic Con Russia сообщили, что режиссёр М. Найт Шьямалан посетит мероприятие 6 октября. В павильоне № 1 Шьямалан представит некоторые материалы по своей грядущей картине "Стекло" — продолжению-кроссоверу его прошлых работ "Неуязвимый" и "Сплит".

В рамках выступления гости фестиваля смогут задать режиссёру свои вопросы. Помимо Шьямалана, на фестиваль приглашены актёр Брайан Декарт, сыгравший андроида Коннора в Detroit: Become Human, а также актёр Майкл Рукер (Йонду в "Стражах галактики") и писатель Дмитрий Глуховский (серия "Метро") и другие.

Напомним, Comic Con Russia 2018 пройдёт с 4 по 7 октября в московском "Крокус Экспо".

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Сергей Сурепин
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