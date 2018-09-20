В Танзании на озере Виктория затонул паром, более 40 человек погибли

На озере Виктория в Танзании перевернулся паром, на котором находилось более 400 человек, сообщает Би-би-си. Перевозчик превысил допустимое количество пассажиров, паром был значительно перегружен. Точное количество людей, находившихся на транспорте, неизвестно, потому что кассир, продававший билеты, утонул. По данным на вечер 20 сентября, всего погибло 40 человек.

Паром перевернулся недалеко от берега между островами Укора и Буголора. Более 100 человек удалось спасти почти сразу, 32 из них находятся в критическом состоянии. Один из чиновников сообщил агентству Reuters, что число погибших может быть больше 200. На месте инцидента проводилась поисково-спасательная операция, но её приостановили до рассвета.