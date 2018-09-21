Звезда "Игры престолов" рассказала, как издевалась над съёмочной группой сериала

По словам актёра, во время съёмок популярного сериала он регулярно любил притворяться мёртвым.

Актёр Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер из "Игры престолов") пришёл на вечернее шоу Джимми Киммела. Там он рассказал, как жёстко шутил над своими коллегами по съёмочной площадке.

По словам актёра, он любит притворяться мёртвым, так как это весело. Также Питер рассказал, что он готов часами ждать того, кто "купится" на его шутку. Вместе с этим Динклэйдж добавил, что на съёмочной площадке полно времени.