Netflix выпустит мультсериал по Diablo

Предполагается, что официальный анонс будущего шоу должен состояться во время проведения BlizzCon в ноябре.

В конце августа 2018 года ходили слухи о том, что Netflix и Blizzard работают над анимационным сериалом по вселенной Diablo. Место сценариста шоу занял Эндрю Косби, написавший сценарий грядущего перезапуска "Хеллбоя" с Дэвидом Харбором в главной роли.

Думаю, теперь я могу подтвердить, что и впрямь нахожусь на финальной стадии переговоров по поводу анимационного шоу Diablo для Netflix и Activision. Я должен стать его сценаристом и шоураннером. Молю бога, чтобы всё получилось Эндрю Косби

Напомним, в начале сентября Косби намекал, что если и будет заниматься сериалом по Diablo, то определённо снимет его для взрослой аудитории — с соответствующим рейтингом. Скорее всего, Blizzard рассчитывает представить шоу на BlizzCon в начале ноября.