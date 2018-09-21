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Опубликовано 21 сентября 2018, 10:39

Netflix выпустит мультсериал по Diablo

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Предполагается, что официальный анонс будущего шоу должен состояться во время проведения BlizzCon в ноябре.

В конце августа 2018 года ходили слухи о том, что Netflix и Blizzard работают над анимационным сериалом по вселенной Diablo. Место сценариста шоу занял Эндрю Косби, написавший сценарий грядущего перезапуска "Хеллбоя" с Дэвидом Харбором в главной роли.

Думаю, теперь я могу подтвердить, что и впрямь нахожусь на финальной стадии переговоров по поводу анимационного шоу Diablo для Netflix и Activision. Я должен стать его сценаристом и шоураннером. Молю бога, чтобы всё получилось

Эндрю Косби

Напомним, в начале сентября Косби намекал, что если и будет заниматься сериалом по Diablo, то определённо снимет его для взрослой аудитории — с соответствующим рейтингом. Скорее всего, Blizzard рассчитывает представить шоу на BlizzCon в начале ноября.

Diablo — второй совместный проект Activision и Netflix. Два года назад прошла премьера мультсериала Skylanders.

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Сергей Сурепин
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