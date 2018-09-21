Главный стример Fortnite получил 40 тысяч долларов во время игры
Тайлер Блевинс поделился историей о том, как ему перевели достаточно крупную сумму денег на трансляции.
Стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, специализируется на проведении трансляций по игре Fortnite. Это одна из самых популярных игр в жанре королевской битвы. Всего Ninja проводит за игрой порядка 12 часов в день.
Фото: © twitter@Ninja
По словам геймера, во время одного из стримов он получил достаточно крупную сумму в виде пожертвования. Она составляла 40 тысяч долларов. Таким образом, это позволит ему заработать в этом месяце более 500 тысяч долларов.
Напомним, ранее стало известно, что Тайлер появится на обложке следующего выпуска спортивного журнала ESPN. Блевинс будет первым профессиональным геймером, ставшим главным героем номера спортивного издания.