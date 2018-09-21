Главный стример Fortnite получил 40 тысяч долларов во время игры

Тайлер Блевинс поделился историей о том, как ему перевели достаточно крупную сумму денег на трансляции.

Стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, специализируется на проведении трансляций по игре Fortnite. Это одна из самых популярных игр в жанре королевской битвы. Всего Ninja проводит за игрой порядка 12 часов в день.

По словам геймера, во время одного из стримов он получил достаточно крупную сумму в виде пожертвования. Она составляла 40 тысяч долларов. Таким образом, это позволит ему заработать в этом месяце более 500 тысяч долларов.