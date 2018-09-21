В ГД призвали с позором уволить следователей по делу о маке в огороде пенсионера

Как отметили в нижней палате, это "проблема тупости наших правоохранительных органов недостаточной квалификации".

Первый зампредседателя Комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил о необходимости пересмотреть дело 64-летнего пенсионера из Перми, в огороде которого обнаружили мак, после чего отменить приговор и с позором уволить следователей, которые занимались этим делом. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Нужно доказать умысел, что пенсионер выращивал мак на продажу, — я так понимаю, этого не было сделано, а было обвинение по факту того, что на огороде нашли мак. Это проблема правоприменения и тупости наших правоохранительных органов недостаточной квалификации, — приводит агентство слова Емельянова.

По его мнению, дело требует пересмотра и изменения судебного решения.

— Верховный суд должен сказать своё слово. Пенсионер должен быть освобождён, а следователи — выгнаны с позором, — подчеркнул депутат.

Емельянов также высказал позицию, что действующее законодательство по данной тематике не требует изменений, а проблема есть исключительно в правоприменении.