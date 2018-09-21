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Опубликовано 21 сентября 2018, 16:02

Минтруд уберёт несколько профессий из списка запрещённых для женщин

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Такие меры необходимы для сокращения разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами.

В ближайшее время в России будет пересмотрен перечень запрещённых для женщин профессий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время, — сказал Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

В частности, речь идёт о разрешении на работу в хлебопекарнях, на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, на работу в качестве водителей большегрузов и машинистов специальной техники.

По мнению Топилина, снятие данных ограничений поможет сократить разницу между зарплатами мужчин и женщин. В 2017 году данный показатель равнялся 28,3%. При этом в 2001-м гендерная разница в заработной плате была на отметке 36,8%. Минтруд намерен продолжить сокращать разницу между показателями.

Сейчас список включает в себя 456 пунктов.

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Артур Белкин
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