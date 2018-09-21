Путин выразил соболезнования властям Танзании в связи с жертвами крушения парома

По последним данным, в результате трагедии на озере Виктория погибло не менее 136 человек.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Танзании Джону Магуфули в связи с многочисленными жертвами крушения парома на озере Виктория. Об этом сообщает сайт Кремля.

— Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, — говорится в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По данным СМИ, жертвами трагедии стали 136 человек.