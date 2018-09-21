Путин выразил соболезнования властям Танзании в связи с жертвами крушения парома
Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
По последним данным, в результате трагедии на озере Виктория погибло не менее 136 человек.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Танзании Джону Магуфули в связи с многочисленными жертвами крушения парома на озере Виктория. Об этом сообщает сайт Кремля.
— Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, — говорится в телеграмме российского лидера.
Владимир Путин также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
По данным СМИ, жертвами трагедии стали 136 человек.
Как уже сообщал Лайф, паром перевернулся в 50 метрах от причала на остров Юкора. На борту находилось 200 человек, что в два раза превышало возможности парома.