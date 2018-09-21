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Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 15:34

Путин выразил соболезнования властям Танзании в связи с жертвами крушения парома

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

По последним данным, в результате трагедии на озере Виктория погибло не менее 136 человек.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Танзании Джону Магуфули в связи с многочисленными жертвами крушения парома на озере Виктория. Об этом сообщает сайт Кремля.

— Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, — говорится в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По данным СМИ, жертвами трагедии стали 136 человек.

Как уже сообщал Лайф, паром перевернулся в 50 метрах от причала на остров Юкора. На борту находилось 200 человек, что в два раза превышало возможности парома.

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Янковская Ольга
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