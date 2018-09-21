По мнению специалистов, вполне возможно, что скоро произойдёт настоящая революция в разработке вакцин.

Британские исследователи выявили особый регион в оболочке вируса гриппа, структура которого не изменялась в течение последних 50 лет, и применили его для создания ещё одной универсальной вакцины от болезни, сообщает Nature Communications.

— Такой подход можно применить не только для создания вакцины от гриппа, но и от множества других патогенов, с которыми мы пока не можем нормально бороться. Вполне возможно, что скоро произойдёт настоящая революция в разработке вакцин, — заявил Крейг Томпсон из Оксфордского университета.

Учёные считают, что аналогичным образом можно создать вакцины от гепатита и даже ВИЧ, анализируя то, как эволюционировал вирус в прошлом и какие части его изменялись меньше всего.