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Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 17:52

Киевский суд дал разрешение ГП Украины заочно расследовать дело Жириновского

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Киевский суд разрешил заочно досудебно расследовать дело в отношении главы ЛДПР Владимира Жириновского и ещё двух депутатов ГД РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

— Шевченковский районный суд Киева 18 сентября удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого Владимира Жириновского и двух депутатов Госдумы России, — говорится в сообщении.

По версии украинского следствия, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал группу, занимавшуюся материальным обеспечением ЛНР и ДНР. По данным следователей, в группу также вошли депутаты ГД и другие члены ЛДПР. В прокуратуре заявляют, что данная группа публично призывала россиян к сбору средств для республик.

Также, как считают следователи, группа помогла представителям ДНР получить помещение в Москве, а также в 2014–2017 годах передала республике по просьбе командира ополчения Михаила Толстых (Гиви) шесть транспортных средств.

Дело было возбуждено по статье "Финансирование терроризма". Санкция предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Анна Стрельцова
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