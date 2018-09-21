Киевский суд дал разрешение ГП Украины заочно расследовать дело Жириновского

Киевский суд разрешил заочно досудебно расследовать дело в отношении главы ЛДПР Владимира Жириновского и ещё двух депутатов ГД РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

— Шевченковский районный суд Киева 18 сентября удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого Владимира Жириновского и двух депутатов Госдумы России, — говорится в сообщении.

По версии украинского следствия, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал группу, занимавшуюся материальным обеспечением ЛНР и ДНР. По данным следователей, в группу также вошли депутаты ГД и другие члены ЛДПР. В прокуратуре заявляют, что данная группа публично призывала россиян к сбору средств для республик.

Также, как считают следователи, группа помогла представителям ДНР получить помещение в Москве, а также в 2014–2017 годах передала республике по просьбе командира ополчения Михаила Толстых (Гиви) шесть транспортных средств.