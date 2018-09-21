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Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 16:30

Лучшим российским футболистом в FIFA 19 стал бразилец с двойным гражданством

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Марио Фернандесу удалось набрать больше всего баллов в популярном футбольном симуляторе.

Компания Electronic Arts поделилась информацией о том, сколько баллов у российских футболистов в игре FIFA 19. Лидером в футбольном симуляторе стал Марио Фернандес, у которого есть и бразильское, и российское гражданство.

Спортсмен получил в игре 81 балл. В настоящий момент он играет за футбольный клуб ЦСКА. Второе место занял Фёдор Смолов ("Локомотив"), набравший 80 баллов. Столько же очков получил игрок ЦСКА Алан Дзагоев. Также 80 баллов у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Напомним, игра FIFA 19 выходит 28 сентября 2018 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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