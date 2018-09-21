Лучшим российским футболистом в FIFA 19 стал бразилец с двойным гражданством

Марио Фернандесу удалось набрать больше всего баллов в популярном футбольном симуляторе.

Компания Electronic Arts поделилась информацией о том, сколько баллов у российских футболистов в игре FIFA 19. Лидером в футбольном симуляторе стал Марио Фернандес, у которого есть и бразильское, и российское гражданство.

Спортсмен получил в игре 81 балл. В настоящий момент он играет за футбольный клуб ЦСКА. Второе место занял Фёдор Смолов ("Локомотив"), набравший 80 баллов. Столько же очков получил игрок ЦСКА Алан Дзагоев. Также 80 баллов у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.