Сборы российского кино летом выросли более чем в два раза

За три месяца доля отечественного кино в прокате достигла отметки почти десять процентов.

Сборы российского кино летом 2018 года выросли более чем в два раза по сравнению с летом предыдущего года. Об этом стало известно благодаря исследованию портала "Бюллетень кинопрокатчика".

Летом 2018 года доля отечественного кино в прокате достигла 9,4%. В последние годы она не превышала 2–3,6%. За июнь — август российские фильмы заработали 25 миллионов рублей. Касса по сравнению с прошлым годом выросла на 123%, а посещаемость — на 138%.