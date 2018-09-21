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Опубликовано 21 сентября 2018, 16:50

Сборы российского кино летом выросли более чем в два раза

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

За три месяца доля отечественного кино в прокате достигла отметки почти десять процентов.

Сборы российского кино летом 2018 года выросли более чем в два раза по сравнению с летом предыдущего года. Об этом стало известно благодаря исследованию портала "Бюллетень кинопрокатчика".

Летом 2018 года доля отечественного кино в прокате достигла 9,4%. В последние годы она не превышала 2–3,6%. За июнь — август российские фильмы заработали 25 миллионов рублей. Касса по сравнению с прошлым годом выросла на 123%, а посещаемость — на 138%.

Такие показатели, по мнению специалистов, связаны с ростом числа российских картин. Летом 2018 года фильм "Ночная смена" собрал более 100 миллионов рублей, "Русалка. Озеро мёртвых" — 100 миллионов рублей, "Лето" — 90 миллионов рублей.

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Сергей Сурепин
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