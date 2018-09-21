Популярный сериал о порноиндустрии закончится на третьем сезоне
Фото: © HBO
Телевизионная компания HBO приняла решение продлить драму "Двойка" и тут же закончить шоу.
HBO сообщила о том, что сериал "Двойка" получит продолжение. Шоу ожидает третий сезон. Он же станет последним. Об этом пишет издание Variety.
По словам телеканала, команда проекта сохранится в том же составе во главе с автором Дэвидом Саймоном и ключевыми актёрами Джеймсом Франко и Мэгги Джилленхол. Дата выхода нового сезона пока не известна.
Напомним, премьера сериала "Двойка" про мир секс-индустрии 1970-х годов и её связь с криминальным миром состоялась на HBO летом 2017 года. Второй сезон вышел 9 сентября.