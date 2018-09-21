Популярный сериал о порноиндустрии закончится на третьем сезоне

Телевизионная компания HBO приняла решение продлить драму "Двойка" и тут же закончить шоу.

HBO сообщила о том, что сериал "Двойка" получит продолжение. Шоу ожидает третий сезон. Он же станет последним. Об этом пишет издание Variety.

По словам телеканала, команда проекта сохранится в том же составе во главе с автором Дэвидом Саймоном и ключевыми актёрами Джеймсом Франко и Мэгги Джилленхол. Дата выхода нового сезона пока не известна.