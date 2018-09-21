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Опубликовано 21 сентября 2018, 17:30

Популярный сериал о порноиндустрии закончится на третьем сезоне

Фото: &copy; HBO

Фото: © HBO

Телевизионная компания HBO приняла решение продлить драму "Двойка" и тут же закончить шоу.

HBO сообщила о том, что сериал "Двойка" получит продолжение. Шоу ожидает третий сезон. Он же станет последним. Об этом пишет издание Variety.

По словам телеканала, команда проекта сохранится в том же составе во главе с автором Дэвидом Саймоном и ключевыми актёрами Джеймсом Франко и Мэгги Джилленхол. Дата выхода нового сезона пока не известна.

Напомним, премьера сериала "Двойка" про мир секс-индустрии 1970-х годов и её связь с криминальным миром состоялась на HBO летом 2017 года. Второй сезон вышел 9 сентября.

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Сергей Сурепин
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