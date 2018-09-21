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Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 18:30

Netflix показала, что нас ждёт в третьем сезоне сериала "Сорвиголова"

Фото: &copy;&nbsp;Marvel

Фото: © Marvel

Ранее сообщалось, что продолжение популярного ТВ-шоу будет доступно уже 19 октября.

Компания Netflix опубликовала первый тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова". Вместе с этим фирма подтвердила слухи, назвав дату премьеры шоу.

Продолжение сериала о слепом адвокате-супергерое стартует уже 19 октября. Сорвиголова — один из самых известных персонажей Marvel. В настоящий момент есть предположение, что в третьем сезоне появится Уилсон Фиск — один из главных антагонистов Сорвиголовы.

Напомним, премьера сериала "Сорвиголова" состоялась в 2015 году. В середине сентября стало известно, что шоу продолжится 19 октября, однако тогда официального анонса ещё не было.

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Сергей Сурепин
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