Netflix показала, что нас ждёт в третьем сезоне сериала "Сорвиголова"

Ранее сообщалось, что продолжение популярного ТВ-шоу будет доступно уже 19 октября.

Компания Netflix опубликовала первый тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова". Вместе с этим фирма подтвердила слухи, назвав дату премьеры шоу.

Продолжение сериала о слепом адвокате-супергерое стартует уже 19 октября. Сорвиголова — один из самых известных персонажей Marvel. В настоящий момент есть предположение, что в третьем сезоне появится Уилсон Фиск — один из главных антагонистов Сорвиголовы.