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Регион
Опубликовано 21 сентября 2018, 19:30

Киберспортсмен помог команде победить с больничной койки после операции

Фото: &copy; РИА Новости/Lyncconf Games

Фото: © РИА Новости/Lyncconf Games

Капитан студенческой команды оказался госпитализирован перед тем, как началась квалификация на турнир по League of Legends.

Капитан команды Рангитотского колледжа по League of Legends Брайан Somnus M Ю оказался в больнице. Это произошло перед квалификацией High School League.

Киберспортсмену пришлось сделать незапланированную операцию на лёгких. Через несколько часов Ю сыграл матчи отборочного этапа. При этом он находился в больничной койке.

Киберспортсмен воспользовался Wi-Fi, который работал в больнице. Несмотря на своё состояние, Ю помог своей команде — та одержала победу и стала первым участником офлайн-этапа High School League. Следующий матч пройдёт уже 20 октября.

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Сергей Сурепин
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