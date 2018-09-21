Киберспортсмен помог команде победить с больничной койки после операции

Капитан студенческой команды оказался госпитализирован перед тем, как началась квалификация на турнир по League of Legends.

Капитан команды Рангитотского колледжа по League of Legends Брайан Somnus M Ю оказался в больнице. Это произошло перед квалификацией High School League.

Киберспортсмену пришлось сделать незапланированную операцию на лёгких. Через несколько часов Ю сыграл матчи отборочного этапа. При этом он находился в больничной койке.