Киберспортсмен помог команде победить с больничной койки после операции
Фото: © РИА Новости/Lyncconf Games
Капитан студенческой команды оказался госпитализирован перед тем, как началась квалификация на турнир по League of Legends.
Капитан команды Рангитотского колледжа по League of Legends Брайан Somnus M Ю оказался в больнице. Это произошло перед квалификацией High School League.
Киберспортсмену пришлось сделать незапланированную операцию на лёгких. Через несколько часов Ю сыграл матчи отборочного этапа. При этом он находился в больничной койке.
Киберспортсмен воспользовался Wi-Fi, который работал в больнице. Несмотря на своё состояние, Ю помог своей команде — та одержала победу и стала первым участником офлайн-этапа High School League. Следующий матч пройдёт уже 20 октября.