Во Владивостоке сгорел рыбный рынок, построенный к ВЭФ

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и охватил площадь в 500 квадратных метров.

Во Владивостоке в ночь на 22 сентября на набережной в бухте Аякс загорелся рыбный рынок, который строили к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Огонь перекинулся на павильоны "Улицы Дальнего Востока". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила в пожарную службу Владивостока в 2:45 по местному времени. Прибыв на место происшествия, спасатели приступили к тушению. Однако из-за сильного ветра огонь быстро распространился. Общая площадь горения составила 500 квадратных метров.