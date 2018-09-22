СМИ назвали причину крушения парома в Танзании, где погибло 196 человек

Из-за резкого поворота судно накренилось на одну сторону, выбросив за борт людей и груз, а потом перевернулось и ушло под воду.

Рулевой парома, который потерпел крушение на озере Виктория в Танзании, сделал чересчур резкий поворот при управлении, из-за чего судно перевернулось, сообщает издание Citizen.

Отмечается, что выжившие пассажиры заявили государственному телевидению, как рулевой говорил по мобильному и стал заходить к причалу с неправильной стороны.

— Люди просили его прекратить разговор и сосредоточиться на управлении. Когда мы приближались к причалу, видели, что он направлялся влево от причала, тогда как область высадки на правой стороне. Рулевой сделал резкий поворот, — рассказал один из пассажиров — Очори Бурана.

По его словам, из-за резкого поворота судно накренилось на одну сторону, выбросив за борт людей и груз, а "когда оно наклонилось в противоположную сторону, то ушло под воду со всеми, кто находился на борту".

Напомним, паром перевернулся в четверг, 20 сентября, в 50 метрах от причала на острове Юкора. По разным данным, на борту было 200 или 400 человек, что намного превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, включая мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По данным издания, сейчас найдено 196 погибших. Президент страны Джон Магуфули рассказал, что, по предварительной информации, на борту не было капитана, а управляющий паромом не имел должного опыта.