Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 200 человек

Количество погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на местные радиостанции.

Ранее сообщалось о 196 найденных телах.

Напомним, паром перевернулся 20 сентября у причала на острове Юкора. По разным данным, на борту было 200 или 400 человек, что сильно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, включая мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По некоторым данным, крушение произошло из-за того, что управляющий паромом в момент руления говорил по мобильному телефону.