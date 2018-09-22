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Регион
Опубликовано 22 сентября 2018, 17:40

Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 200 человек

Количество погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на местные радиостанции.

Ранее сообщалось о 196 найденных телах.

Напомним, паром перевернулся 20 сентября у причала на острове Юкора. По разным данным, на борту было 200 или 400 человек, что сильно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, включая мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По некоторым данным, крушение произошло из-за того, что управляющий паромом в момент руления говорил по мобильному телефону.

В стране объявлен четырёхдневный траур.

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Анна Стрельцова
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