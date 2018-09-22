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Опубликовано 22 сентября 2018, 18:58

Суд в Кении разрешил показ фильма о лесбиянках

Кадр фильма &ldquo;Подруга&rdquo;. &nbsp;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Подруга”.  / © Кинопоиск

В ближайшее время производители кинокартины опубликуют информацию о показе в Найроби.

Суд в Кении на неделю снял запрет на показ киноленты "Подруга" о любви двух девушек. Это было сделано для того, чтобы фильм можно было выдвинуть на "Оскар".

Добиться этого режиссёру Ванури Кахиу удалось лишь через суд. В своём решении судья сообщила, что Кения "не такое слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр фильма".

— Сижу во французском аэропорту и плачу. Это такая радость! Да здравствует свобода самовыражения! Мы сделали это! В ближайшее время разместим информацию о показе в Найроби, — сообщила режиссёр на своей странице в "Твиттере".

"Подруга" — первый кенийский фильм, показанный на Каннском кинофестивале. Лента была удостоена Квир-пальмовой ветви за освещение ЛГБТ-темы в кино.

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Анна Стрельцова
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