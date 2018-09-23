Пираты захватили в плен 12 моряков торгового судна у берегов Нигерии

Корабль атаковали разбойники недалеко от пункта назначения — в 45 морских милях (83 км) от острова Бонни.

Пираты похитили 12 членов экипажа торгового судна у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters 22 сентября со ссылкой на заявление швейцарской компании Massoel Shipping, которой принадлежит подвергшийся нападению корабль.

Судно везло пшеницу из Лагоса в Порт-Харкор, когда его атаковали разбойники. Нападение произошло недалеко от пункта назначения — в 45 морских милях (83 км) от острова Бонни. Пираты пленили 12 моряков из 19.