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Регион
Опубликовано 23 сентября 2018, 01:46

Пираты захватили в плен 12 моряков торгового судна у берегов Нигерии

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Корабль атаковали разбойники недалеко от пункта назначения — в 45 морских милях (83 км) от острова Бонни.

Пираты похитили 12 членов экипажа торгового судна у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters 22 сентября со ссылкой на заявление швейцарской компании Massoel Shipping, которой принадлежит подвергшийся нападению корабль.

Судно везло пшеницу из Лагоса в Порт-Харкор, когда его атаковали разбойники. Нападение произошло недалеко от пункта назначения — в 45 морских милях (83 км) от острова Бонни. Пираты пленили 12 моряков из 19.

Руководство компании Massoel Shipping заявило, что "сотрудничает с местными властями" для скорейшего освобождения похищенных членов экипажа.

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Алёна Темирчиева
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