Пираты захватили в плен 12 моряков торгового судна у берегов Нигерии
Фото: Sky News
Корабль атаковали разбойники недалеко от пункта назначения — в 45 морских милях (83 км) от острова Бонни.
Пираты похитили 12 членов экипажа торгового судна у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters 22 сентября со ссылкой на заявление швейцарской компании Massoel Shipping, которой принадлежит подвергшийся нападению корабль.
Судно везло пшеницу из Лагоса в Порт-Харкор, когда его атаковали разбойники. Нападение произошло недалеко от пункта назначения — в 45 морских милях (83 км) от острова Бонни. Пираты пленили 12 моряков из 19.
Руководство компании Massoel Shipping заявило, что "сотрудничает с местными властями" для скорейшего освобождения похищенных членов экипажа.