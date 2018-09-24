Россияне стали на 25% реже стали болеть гриппом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистку Роспотребнадзора.

Говорится, что за семь месяцев 2018 года инфекцию подхватило на 25% меньше граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Подобная тенденция наблюдается в последние 20 лет.

В Минздраве и Роспотребнадзоре полагают, что снижению заболеваемости способствует широкий охват населения вакцинацией. По мнению экспертов, нынешний год может стать рекордным по снижению заболеваемости.