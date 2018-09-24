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Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 11:03

Флористы рассказали, во сколько в Москве обойдётся букет ко Дню учителя

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Отмечается, что сейчас на прилавках преобладают осенние гладиолусы, георгины, розы и хризантемы.

В Ассоциации российских флористов рассказали, во сколько обойдётся москвичам букет ко Дню учителя — празднику, который в России отмечают 5 октября. По словам президента ассоциации Валентины Сафроновой, речь идёт в среднем о сумме в 800–1000 рублей.

— Можно купить один цветок или три цветка, это будет дешевле, — приводит её слова агентство "Москва".

В то же время Сафронова отметила, что под "букетом" подразумевается, как правило, несколько сортов цветов и зелени, которые собраны и упакованы.

— Сейчас очень много цветов, в основном это осенние гладиолусы, удивительной красоты и расцветки георгины, традиционные розы. И, конечно, хризантемы, — добавила она.

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Майя Селезнёва
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