Флористы рассказали, во сколько в Москве обойдётся букет ко Дню учителя

Отмечается, что сейчас на прилавках преобладают осенние гладиолусы, георгины, розы и хризантемы.

В Ассоциации российских флористов рассказали, во сколько обойдётся москвичам букет ко Дню учителя — празднику, который в России отмечают 5 октября. По словам президента ассоциации Валентины Сафроновой, речь идёт в среднем о сумме в 800–1000 рублей.

— Можно купить один цветок или три цветка, это будет дешевле, — приводит её слова агентство "Москва".

В то же время Сафронова отметила, что под "букетом" подразумевается, как правило, несколько сортов цветов и зелени, которые собраны и упакованы.