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Опубликовано 24 сентября 2018, 09:00

Эмили Ратаковски прогулялась по Милану в пиджаке на голое тело

Фото &copy; Instagram/emrata

Фото © Instagram/emrata

Популярная в Интернете модель посетила столицу моды и приняла участие в нескольких показах.

Актриса и модель Эмили Ратаковски приехала в Милан, где в настоящий момент проходят показы модных брендов. Там модель прогулялась в откровенном наряде — фотографии Ратаковски опубликовала в "Инстаграме".

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EMilano

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Для прогулки звезда Интернета выбрала короткие чёрные шорты, которые практически не было видно из-под удлинённого пиджака. Пиджак Ратаковски надела на голое тело, обнажив часть своей груди.

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Milano

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Откровенный образ модель дополнила высокими сапогами со змеиным принтом, маленькой синей сумочкой, а также солнцезащитными очками. В этом наряде Ратаковски посетила один из ресторанов. Фотография собрала множество лайков и комментариев.

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Сергей Сурепин
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