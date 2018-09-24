Эмили Ратаковски прогулялась по Милану в пиджаке на голое тело

Популярная в Интернете модель посетила столицу моды и приняла участие в нескольких показах.

Актриса и модель Эмили Ратаковски приехала в Милан, где в настоящий момент проходят показы модных брендов. Там модель прогулялась в откровенном наряде — фотографии Ратаковски опубликовала в "Инстаграме".

Для прогулки звезда Интернета выбрала короткие чёрные шорты, которые практически не было видно из-под удлинённого пиджака. Пиджак Ратаковски надела на голое тело, обнажив часть своей груди.