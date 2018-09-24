Игра "Ходячие мертвецы" останется незавершённой. Разработчиков уволили

Второй эпизод заключительного сезона, который может стать последним, выйдет 25 сентября.

Актриса Мелисса Хатчинсон сообщила, что ей неизвестна судьба последнего сезона "Ходячих мертвецов". Хатчинсон озвучивала Клементину в The Walking Dead и других персонажей в проектах Telltale, включая Красавицу из The Wolf Among Us.

По словам актрисы, она не знает всех подробностей о происходящем в студии Telltale. В частности, это касается увольнения 250 сотрудников компании. Актриса добавила, что второй эпизод станет финальным для игры "Ходячие мертвецы".