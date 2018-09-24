Швейцарцы ополчились на киберспорт и забросали футбольное поле геймпадами

Акция протеста, направленная против виртуальных игр, прошла во время матча "Янг Бойз" — "Базель".

Швейцарские болельщики провели акцию протеста против киберспорта. Это произошло на матче между командами "Базель" и "Янг Бойз". Сама игра завершилась при счёте 7:1 в пользу последних.

В связи с акцией матч пришлось приостановить. Дело в том, что фанаты забросали поле теннисными мячами и геймпадами от Playstation. Таким образом они выступили против того, что футбольные клубы начали активно инвестировать деньги в развитие своих киберспортивных команд.