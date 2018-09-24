Стала известна дата выхода нового фильма Kingsman

У англо-американского шпионского боевика, который понравился зрителям, появится продолжение.

Выход третьей части фильма запланирован на 8 ноября 2019 года. Лента рассказывает о частном международном разведывательном управлении. Об этом сообщает Deadline.

Режиссёр и автор сценария продолжения — Мэттью Вон. Он же создавал первые две части. В работе над сценарием ему поможет Джейн Голдман, которая работает сейчас над приквелом сериала "Игра престолов".