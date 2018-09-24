Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 09:21

Стала известна дата выхода нового фильма Kingsman

Кадр фильма "Kingsman: Золотое кольцо"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Kingsman: Золотое кольцо"/ © Кинопоиск

У англо-американского шпионского боевика, который понравился зрителям, появится продолжение.

Выход третьей части фильма запланирован на 8 ноября 2019 года. Лента рассказывает о частном международном разведывательном управлении. Об этом сообщает Deadline.

Режиссёр и автор сценария продолжения — Мэттью Вон. Он же создавал первые две части. В работе над сценарием ему поможет Джейн Голдман, которая работает сейчас над приквелом сериала "Игра престолов".

Подробности сюжета и информация об актёрском составе пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что Вон планирует ввести в фильм новых персонажей. Предыдущие две части выходили в 2015 году и в 2017 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar