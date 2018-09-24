Стала известна дата выхода нового фильма Kingsman
Кадр фильма "Kingsman: Золотое кольцо"/ © Кинопоиск
У англо-американского шпионского боевика, который понравился зрителям, появится продолжение.
Выход третьей части фильма запланирован на 8 ноября 2019 года. Лента рассказывает о частном международном разведывательном управлении. Об этом сообщает Deadline.
Режиссёр и автор сценария продолжения — Мэттью Вон. Он же создавал первые две части. В работе над сценарием ему поможет Джейн Голдман, которая работает сейчас над приквелом сериала "Игра престолов".
Подробности сюжета и информация об актёрском составе пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что Вон планирует ввести в фильм новых персонажей. Предыдущие две части выходили в 2015 году и в 2017 году.