Галь Гадот появится в "Симпсонах"
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Популярная еврейская актриса и главная звезда фильма "Чудо-женщина" станет героем нового эпизода "Симпсонов".
Первый эпизод 30-го сезона культового мультсериала выйдет 30 сентября. Эпизод, в котором появится Галь Гадот, получил название "Барт не умер".
В этой серии Гомер Симпсон и его сосед Нед Фландерс прослушивают актёров для семейки. Галь Гадот выбирают на роль Лизы Симпсон.
Напомним, о том, что Гадот хочет сняться в "Симпсонах", стало известно ещё в феврале 2018 года. Тогда актриса заявила, что она выросла на этом мультсериале, а теперь у неё будет возможность появиться в нём.