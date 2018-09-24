Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 10:06

Галь Гадот появится в "Симпсонах"

Скриншот видео&nbsp;Vanzekin

Скриншот видео Vanzekin

Популярная еврейская актриса и главная звезда фильма "Чудо-женщина" станет героем нового эпизода "Симпсонов".

Первый эпизод 30-го сезона культового мультсериала выйдет 30 сентября. Эпизод, в котором появится Галь Гадот, получил название "Барт не умер".

В этой серии Гомер Симпсон и его сосед Нед Фландерс прослушивают актёров для семейки. Галь Гадот выбирают на роль Лизы Симпсон.

Напомним, о том, что Гадот хочет сняться в "Симпсонах", стало известно ещё в феврале 2018 года. Тогда актриса заявила, что она выросла на этом мультсериале, а теперь у неё будет возможность появиться в нём.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • симпсоны
  • чудоженщина
  • Галь Гадот
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar