Галь Гадот появится в "Симпсонах"

В этой серии Гомер Симпсон и его сосед Нед Фландерс прослушивают актёров для семейки. Галь Гадот выбирают на роль Лизы Симпсон.

Напомним, о том, что Гадот хочет сняться в "Симпсонах", стало известно ещё в феврале 2018 года. Тогда актриса заявила, что она выросла на этом мультсериале, а теперь у неё будет возможность появиться в нём.