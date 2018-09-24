Актёр из "Игры престолов" снимется в продолжении "Чудо-женщины"
Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP
Педро Паскаль должен будет исполнить роль бога смерти Аида в будущей ленте про супергероев.
В фильме студии DC снимется Педро Паскаль, известный зрителям по роли Оберина Мартелла в сериале "Игра престолов". Речь идёт о продолжении "Чудо-женщины". Об этом сообщило издание Flickering Myth.
Паскаль исполнит роль бога смерти Аида. Отмечается, что его герой может вернуть к жизни Стива Тревора. Последний погиб в первой части "Чудо-женщины", пожертвовав собой.
Напомним, в июне этого года сообщалось, что Крис Пайн в продолжении "Чудо-женщины" вернётся в роли Тревора. Выход продолжения запланирован на 1 ноября 2019 года.