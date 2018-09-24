Актёр из "Игры престолов" снимется в продолжении "Чудо-женщины"

Педро Паскаль должен будет исполнить роль бога смерти Аида в будущей ленте про супергероев.

В фильме студии DC снимется Педро Паскаль, известный зрителям по роли Оберина Мартелла в сериале "Игра престолов". Речь идёт о продолжении "Чудо-женщины". Об этом сообщило издание Flickering Myth.

Паскаль исполнит роль бога смерти Аида. Отмечается, что его герой может вернуть к жизни Стива Тревора. Последний погиб в первой части "Чудо-женщины", пожертвовав собой.