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Опубликовано 24 сентября 2018, 13:59

Без пластики и макияжа: Ким Кардашьян шокировала фанатов архивным фото

Фото: &copy; instagram.com/kimkardashian

Фото: © instagram.com/kimkardashian

Звезда социальных сетей и светская львица показала, как она выглядела несколько лет назад.

Ким Кардашьян в социальной сети "Инстаграм" опубликовала архивную фотографию в купальнике. Она показала своё лицо до того, как сделала пластическую операцию.

Ранее поклонники Ким неоднократно обвиняли звезду в том, что она хирургическим путём сделала себе крупные ягодицы, которые в итоге стали её отличительной чертой. Ким решила показать фотографию 2007 года, на которой её лицо ещё до пластики и без макияжа.

Фанаты светской львицы оказались шокированы кардинальными изменениями во внешности знаменитости. Многие пользователи стали писать, что Ким изменила форму носа, а также удалила комки Биша, чтобы сделать себе идеальные скулы. Также некоторые фанаты утверждают, что Кардашьян регулярно наращивает ресницы и увеличивает губы.

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Сергей Сурепин
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