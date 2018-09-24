Без пластики и макияжа: Ким Кардашьян шокировала фанатов архивным фото

Звезда социальных сетей и светская львица показала, как она выглядела несколько лет назад.

Ким Кардашьян в социальной сети "Инстаграм" опубликовала архивную фотографию в купальнике. Она показала своё лицо до того, как сделала пластическую операцию.

Ранее поклонники Ким неоднократно обвиняли звезду в том, что она хирургическим путём сделала себе крупные ягодицы, которые в итоге стали её отличительной чертой. Ким решила показать фотографию 2007 года, на которой её лицо ещё до пластики и без макияжа.