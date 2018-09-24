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Опубликовано 24 сентября 2018, 14:22

Airbnb отдаст часть акций владельцам квартир

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Eric Risberg

Фото: © AP Photo/Eric Risberg

Соответствующую документацию популярный сервис уже подал на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам.

Онлайн-сервис по бронированию жилья Airbnb подал заявление в SEC — Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Руководство проекта просит разрешить компании выдавать свои акции в качестве вознаграждения владельцам квартир. Об этом сообщает Axios.

Исполнительный директор Airbnb Брайан Чески отказался уточнять подробности новой программы лояльности. По его словам, компания была бы никем без хозяев жилья. В связи с этим создатели сервиса хотят, чтобы владельцы квартир, которые зарегистрированы на платформе Airbnb, были акционерами фирмы.

В 2019 году компания Airbnb хочет провести IPO. Предварительная оценка стоимости фирмы — 31 миллиард долларов.

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Сергей Сурепин
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