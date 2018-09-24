Airbnb отдаст часть акций владельцам квартир

Соответствующую документацию популярный сервис уже подал на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам.

Онлайн-сервис по бронированию жилья Airbnb подал заявление в SEC — Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Руководство проекта просит разрешить компании выдавать свои акции в качестве вознаграждения владельцам квартир. Об этом сообщает Axios.

Исполнительный директор Airbnb Брайан Чески отказался уточнять подробности новой программы лояльности. По его словам, компания была бы никем без хозяев жилья. В связи с этим создатели сервиса хотят, чтобы владельцы квартир, которые зарегистрированы на платформе Airbnb, были акционерами фирмы.