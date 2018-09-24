На радость рокерам. Стало известно, когда Metallica снова приедет в Москву

Европейская часть гастролей WorldWired Tour начнётся в Лиссабоне и пройдёт в 20 странах.

Американская рок-группа Metallica выступит с концертом в Москве 21 июля 2019 года на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба компании SAV Entertainment.

— Легенда тяжёлой музыки, рок-группа Metallica выступит в Москве в рамках своего тура WorldWired Tour, — сообщают организаторы.

Как отмечается, европейская часть тура коллектива начнётся с концерта в Лиссабоне 1 мая и пройдёт в 20 странах.