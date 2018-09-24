Звезда "Зачарованных" спустя 30 лет рассказала, как стала жертвой домогательств
Кадр сериала "Зачарованные"/ © Кинопоиск
По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось много времени, чтобы поделиться этой историей с родителями.
Американская актриса Алисса Милано рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств более 30 лет назад. Об этом сообщает издание Vox.
Актриса наиболее известна по роли Фиби в сериале "Зачарованные". По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось три десятилетия для того, чтобы рассказать о произошедшем своим родителям.
Милано заявила, что она никогда не обращалась в полицию. Вместе с этим Милано добавила, что она никогда не обсуждала произошедшую ситуацию с официальными лицами. Актриса рассказала, что решила придать огласке эту историю для того, чтобы поддержать женщину, обвинившую в сексуальных домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано, которого предложил на эту должность президент страны Дональд Трамп.