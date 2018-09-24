Звезда "Зачарованных" спустя 30 лет рассказала, как стала жертвой домогательств

По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось много времени, чтобы поделиться этой историей с родителями.

Американская актриса Алисса Милано рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств более 30 лет назад. Об этом сообщает издание Vox.

Актриса наиболее известна по роли Фиби в сериале "Зачарованные". По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось три десятилетия для того, чтобы рассказать о произошедшем своим родителям.