Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 14:02

Звезда "Зачарованных" спустя 30 лет рассказала, как стала жертвой домогательств

Кадр сериала "Зачарованные"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Зачарованные"/ © Кинопоиск

По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось много времени, чтобы поделиться этой историей с родителями.

Американская актриса Алисса Милано рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств более 30 лет назад. Об этом сообщает издание Vox.

Актриса наиболее известна по роли Фиби в сериале "Зачарованные". По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось три десятилетия для того, чтобы рассказать о произошедшем своим родителям.

Милано заявила, что она никогда не обращалась в полицию. Вместе с этим Милано добавила, что она никогда не обсуждала произошедшую ситуацию с официальными лицами. Актриса рассказала, что решила придать огласке эту историю для того, чтобы поддержать женщину, обвинившую в сексуальных домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано, которого предложил на эту должность президент страны Дональд Трамп.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • зачарованные
  • Сексуальные домогательства
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar