Звезда "Холостяка" сбежала от главного героя с другой участницей проекта

Во время церемонии вручения роз девушки расплакались, обнялись и покинули программу.

Героиня вьетнамской версии шоу "Холостяк" призналась в любви другой участнице во время церемонии вручения роз. Отрывок выпуска опубликован на YouTube-канале программы.

Откровенное признание состоялось в финале эпизода. Согласно правилам шоу, девушки, получающие розу, остаются на проекте как минимум до следующего выпуска. Участница по имени Минь Тху отдала цветок другой конкурсантке — Трух Нху и обняла её.

— Я пришла на это соревнование, чтобы найти любовь. Я нашла эту любовь для себя. Но это не ты, — сказала в слезах Тху холостяку.

После признания девушки пожелали мужчине найти настоящую любовь и покинули церемонию.