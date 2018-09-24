Фанаты "Ходячих мертвецов" создали петицию для спасения игры
Фото © Telltale Games
Ранее в Сети появлялась информация о том, что разработчики больше не будут выпускать новые эпизоды.
Новость о закрытии студии Telltale Games стала самым неприятным событием за последнее время в игровой индустрии. Помимо того, что компания сворачивает свою деятельность, геймеры останутся без завершения игры по мотивам "Ходячих мертвецов".
Небезразличные игроки решили создать петицию, чтобы привлечь внимание крупных компаний в индустрии. Цель — спасти финальный сезон игры The Walking Dead. Геймерам уже удалось собрать более 14 тысяч подписей.
Напомним, ранее сообщалось, что второй эпизод заключительного сезона может стать последним. Это связано с тем, что Telltale уволила 250 сотрудников компании. Эпизод выходит 25 сентября 2018 года.