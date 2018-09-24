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Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 14:44

Авторы "Трансформеров" показали новые кадры из фильма про Бамблби

Скриншот видео&nbsp;Paramount Pictures Россия

Скриншот видео Paramount Pictures Россия

На этот раз создатели боевика решили продемонстрировать нам десептиконов и Оптимуса Прайма.

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма "Бамблби". Фильм будет спин-оффом популярных "Трансформеров".

В новом видео авторы фильма показали не только известного отважного автобота, но и Оптимуса Прайма, десептиконов, а также несколько кадров с планеты Кибертрон.

Напомним, премьера фильма в российском прокате запланирована на 20 декабря 2018 года. Новая лента создавалась без участия Майкла Бэя, автора оригинальных "Трансформеров". Постановкой картины занимается Трэвис Найт, который срежиссировал анимационный фильм "Кубо. Легенда о самурае".

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Сергей Сурепин
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