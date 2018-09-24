Авторы "Трансформеров" показали новые кадры из фильма про Бамблби

На этот раз создатели боевика решили продемонстрировать нам десептиконов и Оптимуса Прайма.

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма "Бамблби". Фильм будет спин-оффом популярных "Трансформеров".

В новом видео авторы фильма показали не только известного отважного автобота, но и Оптимуса Прайма, десептиконов, а также несколько кадров с планеты Кибертрон.