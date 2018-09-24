Авторы "Трансформеров" показали новые кадры из фильма про Бамблби
Скриншот видео Paramount Pictures Россия
На этот раз создатели боевика решили продемонстрировать нам десептиконов и Оптимуса Прайма.
Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма "Бамблби". Фильм будет спин-оффом популярных "Трансформеров".
В новом видео авторы фильма показали не только известного отважного автобота, но и Оптимуса Прайма, десептиконов, а также несколько кадров с планеты Кибертрон.
Напомним, премьера фильма в российском прокате запланирована на 20 декабря 2018 года. Новая лента создавалась без участия Майкла Бэя, автора оригинальных "Трансформеров". Постановкой картины занимается Трэвис Найт, который срежиссировал анимационный фильм "Кубо. Легенда о самурае".