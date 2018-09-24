Блогер сделал кавер на популярную песню с помощью игры Battlefield 5
Теперь все желающие могут послушать обновлённую версию трека Seven Nation Army группы The White Stripes.
Фото: © Electronic Arts
Пользователь "Ютуба" под псевдонимом UMadBroYolo опубликовал на своём канале новое видео. Ролик стал кавер-версией популярной песни Seven Nation Army группы The White Stripes.
Автор канала записал кавер с помощью звуков из игры Battlefield 5. Примечательно, что в дебютном трейлере Battlefield 1 играл этот же рок-гимн.
В итоге геймер использовал для записи звуки пистолетов, пулемётов, автоматов, различной техники и приспособлений. Напомним, игра Battlefield 5 выходит 20 ноября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.