Блогер сделал кавер на популярную песню с помощью игры Battlefield 5

Пользователь "Ютуба" под псевдонимом UMadBroYolo опубликовал на своём канале новое видео. Ролик стал кавер-версией популярной песни Seven Nation Army группы The White Stripes.

Автор канала записал кавер с помощью звуков из игры Battlefield 5. Примечательно, что в дебютном трейлере Battlefield 1 играл этот же рок-гимн.