Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 14:54

Блогер сделал кавер на популярную песню с помощью игры Battlefield 5

Теперь все желающие могут послушать обновлённую версию трека Seven Nation Army группы The White Stripes.

Фото: &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото: © Electronic Arts

Пользователь "Ютуба" под псевдонимом UMadBroYolo опубликовал на своём канале новое видео. Ролик стал кавер-версией популярной песни Seven Nation Army группы The White Stripes.

Автор канала записал кавер с помощью звуков из игры Battlefield 5. Примечательно, что в дебютном трейлере Battlefield 1 играл этот же рок-гимн.

В итоге геймер использовал для записи звуки пистолетов, пулемётов, автоматов, различной техники и приспособлений. Напомним, игра Battlefield 5 выходит 20 ноября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Wow
  • Youtube
  • Игры
  • battlefield
  • battlefieldv
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar