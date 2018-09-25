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Регион
Опубликовано 25 сентября 2018, 05:39

Эхо "голого посвящения". В Госдуме предложили регулировать мероприятия студентов

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Госдуме предлагают обязать вузы организовывать и проводить торжественные мероприятия для студентов только в своих зданиях. С инициативой выступил зампред Комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

— Убеждён, что все торжественные мероприятия, начиная с поступления в университет, посвящения в студенты и окончания университета, должны проходить непосредственно в стенах того заведения, в котором учится молодёжь. Отвечать за их организацию должны ректор и студенческий совет вуза, — цитирует Чернышова РИА "Новости".

Депутат направил соответствующее обращение к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову из-за резонансного "посвящения в студенты" в Тюмени.

Ранее в Сети появилось видео с этой вечеринки: предположительно, первокурсники Тюменского государственного университета во время конкурса разделись и практически устроили оргию прямо на сцене.

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Александра Вишнякова
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