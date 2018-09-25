Новый фильм о Дональде Трампе оказался никому не нужен
Кадр фильма "Фаренгейт 11/9"/ © Кинопоиск
Кассовые сборы документальной картины за прошедшие выходные составили 3,1 миллиона долларов.
Документальный фильм про президента США Дональда Трампа "Фаренгейт 11/9" вышел в прокат в США. Автор фильма — режиссёр Майкл Мур.
Кассовые сборы фильма составили 3,1 миллиона долларов. Это показатель за премьерные выходные. Всего ленту показали в 1719 кинотеатрах. Лидером выходных стал фильм под названием "Тайна дома с часами" — лента собрала 26,8 миллиона долларов.
Название документального фильма "Фаренгейт 11/9" отсылает к дате 9 ноября 2017 года. Именно тогда Трампа избрали президентом США. Также это отсылка к другому фильму Мура — "Фаренгейт 9/11".