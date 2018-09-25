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Опубликовано 25 сентября 2018, 09:28

Дочь Курта Кобейна опубликовала фрагмент новой песни

Фото &copy; Instagram/space_witch666

Фото © Instagram/space_witch666

Поклонники Фрэнсис Бин Кобейн уже успели дать название новой композиции — Alive.

Американская модель и художница Фрэнсис Бин Кобейн опубликовала фрагмент новой песни. Фрэнсис Бин — дочь фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна и солистки группы Hole Кортни Лав.

Видео с новой песней девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграме". В ролике Фрэнсис Бин исполнила часть композиции под акустическую гитару. Также девушка наложила на видео фильтр, который передал изображение в красных тонах.

Фрэнсис не дала название новой песни. Поклонники певицы назвали композицию Alive. Ранее ходили слухи о том, что Фрэнсис Бин Кобейн работает над дебютным музыкальным альбомом. Возможно, этот трек станет частью будущего альбома.

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Сергей Сурепин
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