Дочь Курта Кобейна опубликовала фрагмент новой песни
Фото © Instagram/space_witch666
Поклонники Фрэнсис Бин Кобейн уже успели дать название новой композиции — Alive.
Американская модель и художница Фрэнсис Бин Кобейн опубликовала фрагмент новой песни. Фрэнсис Бин — дочь фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна и солистки группы Hole Кортни Лав.
Видео с новой песней девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграме". В ролике Фрэнсис Бин исполнила часть композиции под акустическую гитару. Также девушка наложила на видео фильтр, который передал изображение в красных тонах.
Фрэнсис не дала название новой песни. Поклонники певицы назвали композицию Alive. Ранее ходили слухи о том, что Фрэнсис Бин Кобейн работает над дебютным музыкальным альбомом. Возможно, этот трек станет частью будущего альбома.