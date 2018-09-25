Путин поздравил актрису Лидию Федосееву-Шукшину с 80-летним юбилеем

Глава российского государства пожелал народной артистке РСФСР здоровья и вдохновения.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Лидер страны желает артистке здоровья, вдохновения и успехов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отмечает творческую щедрость Лидии Федосеевой-Шукшиной и её безграничную любовь к делу.

— Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, незабываемыми работами, каждая из которых — свидетельство вашего большого таланта, мастерства, широты души и творческой щедрости, — говорится в поздравительной телеграмме.