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Регион
Опубликовано 25 сентября 2018, 07:49

Путин поздравил актрису Лидию Федосееву-Шукшину с 80-летним юбилеем

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Пятаков
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Глава российского государства пожелал народной артистке РСФСР здоровья и вдохновения.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Лидер страны желает артистке здоровья, вдохновения и успехов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отмечает творческую щедрость Лидии Федосеевой-Шукшиной и её безграничную любовь к делу.

— Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, незабываемыми работами, каждая из которых — свидетельство вашего большого таланта, мастерства, широты души и творческой щедрости, — говорится в поздравительной телеграмме.

Народная артистка РСФСР сегодня отмечает 80-летний юбилей.

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Янковская Ольга
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