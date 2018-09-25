Японец создал робота из кубика Рубика. Он собирает себя сам
Фото: © Кадр из видео YouTube/Human Controller
Инженеру удалось построить первый в мире кубик Рубика, который будет самостоятельно себя собирать.
Японский инженер создал робота в виде кубика Рубика. Его уникальная черта — кубик может самостоятельно собирать себя.
Инженеру удалось сделать так, чтобы кубик самостоятельно выстраивал все ячейки одного цвета на одной стороне. Добиться этого результата удалось благодаря встроенным моторам и датчикам поворота по осям.
В основе робота находится механизм, в котором для каждой стороны предусмотрен отдельный электромотор и шестерни. Они передают усилие на ось с закреплёнными на ней ячейками. Это первый кубик Рубика, который сам себя собирает. Ранее изобретатели создали робота, который собрал кубик за 0,38 секунды и установил новый мировой рекорд.