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Опубликовано 25 сентября 2018, 09:59

Названа дата начала съёмок сериала "Ведьмак" от Netflix

Фото: &copy;&nbsp;Netflix

Фото: © Netflix

Шоураннер будущего проекта также сообщила о том, что она уже закончила писать сценарий.

Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич сообщила, что временно уходит из "Твиттера". Причина — перестать отвлекаться от написания сценария.

В итоге Хиссрич вернулась в социальную сеть спустя две недели. Шоураннер заявила о том, что она полностью закончила работу над сценарием будущего сериала.

Съёмки "Ведьмака" начинаются 5 ноября 2018 года. В настоящий момент команда заканчивает кастинг. Премьера шоу состоится в конце 2019 года.

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Сергей Сурепин
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