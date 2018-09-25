Названа дата начала съёмок сериала "Ведьмак" от Netflix
Фото: © Netflix
Шоураннер будущего проекта также сообщила о том, что она уже закончила писать сценарий.
Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич сообщила, что временно уходит из "Твиттера". Причина — перестать отвлекаться от написания сценария.
В итоге Хиссрич вернулась в социальную сеть спустя две недели. Шоураннер заявила о том, что она полностью закончила работу над сценарием будущего сериала.
Съёмки "Ведьмака" начинаются 5 ноября 2018 года. В настоящий момент команда заканчивает кастинг. Премьера шоу состоится в конце 2019 года.