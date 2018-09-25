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Регион
Опубликовано 25 сентября 2018, 10:09

5-летняя дочь Ким Кардашьян впервые приняла участие в модном показе

Фото: &copy; instagram@lolsurprise

Фото: © instagram@lolsurprise

Норт Уэст в компании других маленьких моделей дебютировала на показе L.O.L. Surprise Fashion Show.

Светская львица и звезда "Инстаграма" Ким Кардашьян с малых лет приобщает своих детей к миру моды. Дочка Ким и рэпера Канье Уэста — пятилетняя Норт Уэст — приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show. Об этом сообщает Huffington Post.

Девочка предстала перед публикой в образе одной из своих любимых кукол — L.O.L. Surprise. На ней были красная латексная юбка, чёрный топ, кожаная куртка и солнцезащитные очки. Свой образ девочка подчеркнула красной помадой и стильной сумкой.

Напомним, ранее Норт Уэст снималась в рекламной фотосессии для бренда Fendi. Девочка говорила, что хочет работать в модной индустрии.

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Сергей Сурепин
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