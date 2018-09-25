5-летняя дочь Ким Кардашьян впервые приняла участие в модном показе

Норт Уэст в компании других маленьких моделей дебютировала на показе L.O.L. Surprise Fashion Show.

Светская львица и звезда "Инстаграма" Ким Кардашьян с малых лет приобщает своих детей к миру моды. Дочка Ким и рэпера Канье Уэста — пятилетняя Норт Уэст — приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show. Об этом сообщает Huffington Post.

Девочка предстала перед публикой в образе одной из своих любимых кукол — L.O.L. Surprise. На ней были красная латексная юбка, чёрный топ, кожаная куртка и солнцезащитные очки. Свой образ девочка подчеркнула красной помадой и стильной сумкой.