ЦИК передаст думский мандат Кобзона депутату городского собрания Иркутска

Как отмечается, ведомство планирует сразу же зарегистрировать парламентария в ГД.

Центризбирком России намерен 26 сентября оформить передачу мандата депутата Госдумы от партии "Единая Россия". Информация об этом следует из проекта повестки заседания, опубликованного на сайте ЦИК.

Как отмечается, мандат стал вакантным после кончины народного артиста СССР и депутата ГД Иосифа Кобзона. ЦИК планирует сразу же зарегистрировать Якубовского в качестве депутата.

Якубовский баллотировался в Думу в 2016 году под последним, 11-м номером в региональной группе 4, в которую входят Бурятия, Забайкальский край и Иркутскую область. Именно эту группу возглавлял Кобзон.