ЦИК передаст думский мандат Кобзона депутату городского собрания Иркутска
Депутат городской думы Иркутска Александр Якубовский. Фото © VK/Alexander Yakubovsky
Как отмечается, ведомство планирует сразу же зарегистрировать парламентария в ГД.
Центризбирком России намерен 26 сентября оформить передачу мандата депутата Госдумы от партии "Единая Россия". Информация об этом следует из проекта повестки заседания, опубликованного на сайте ЦИК.
Как отмечается, мандат стал вакантным после кончины народного артиста СССР и депутата ГД Иосифа Кобзона. ЦИК планирует сразу же зарегистрировать Якубовского в качестве депутата.
Якубовский баллотировался в Думу в 2016 году под последним, 11-м номером в региональной группе 4, в которую входят Бурятия, Забайкальский край и Иркутскую область. Именно эту группу возглавлял Кобзон.
Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. 11 сентября стало известно о том, что Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия артиста.