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Опубликовано 25 сентября 2018, 14:14

Туристы смогут посетить места съёмок "Игры престолов"

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Авторы популярного телевизионного шоу решили открыть для всех желающих локации, где создавался сериал.

Канал HBO планирует превратить съёмочные локации "Игры престолов" в туристические места. Они расположены в Северной Ирландии.

Таким образом, фанаты шоу смогут посетить замок Винтерфелл и Чёрный замок. Также они смогут пройтись там, где развивались события популярного сериала. Продюсеры сериала говорят, что это будет грандиозное приключение.

Напомним, ранее стало известно, что финал "Игры престолов" задержится из-за огромного количества работы. До этого актёр Кит Харингтон намекнул, что финал "Игры престолов" понравится не всем. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов". Утечка новой информации о сериале произошла во время судебного разбирательства актёра и его бывшего менеджера.

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Сергей Сурепин
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