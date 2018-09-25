Туристы смогут посетить места съёмок "Игры престолов"
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Авторы популярного телевизионного шоу решили открыть для всех желающих локации, где создавался сериал.
Канал HBO планирует превратить съёмочные локации "Игры престолов" в туристические места. Они расположены в Северной Ирландии.
Таким образом, фанаты шоу смогут посетить замок Винтерфелл и Чёрный замок. Также они смогут пройтись там, где развивались события популярного сериала. Продюсеры сериала говорят, что это будет грандиозное приключение.
Напомним, ранее стало известно, что финал "Игры престолов" задержится из-за огромного количества работы. До этого актёр Кит Харингтон намекнул, что финал "Игры престолов" понравится не всем. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов". Утечка новой информации о сериале произошла во время судебного разбирательства актёра и его бывшего менеджера.