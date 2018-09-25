Туристы смогут посетить места съёмок "Игры престолов"

Авторы популярного телевизионного шоу решили открыть для всех желающих локации, где создавался сериал.

Канал HBO планирует превратить съёмочные локации "Игры престолов" в туристические места. Они расположены в Северной Ирландии.

Таким образом, фанаты шоу смогут посетить замок Винтерфелл и Чёрный замок. Также они смогут пройтись там, где развивались события популярного сериала. Продюсеры сериала говорят, что это будет грандиозное приключение.