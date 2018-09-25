Третьих "Стражей Галактики" снимут по сценарию уволенного Джеймса Ганна

Disney не планирует отказываться от продолжения, а также от наработок бывшего режиссёра.

Шон Ганн (брат Джеймса Ганна, режиссёра "Стражей Галактики") дал интервью изданию Tusla World. Из него стало известно, что Disney не планирует отказываться от третьей части "Стражей Галактики" — студия снимет фильм по сценарию уволенного Ганна.

Шон Ганн заявил, что он, как и другие актёры, в течение полугода готовился к съёмкам. Сейчас этот процесс застопорился. В то же время он выразил уверенность в том, что ленту всё же снимут. Сделают это по сценарию его брата.

Напомним, съёмочный процесс третьих "Стражей Галактики" должен был начаться в 2019 году. Премьера фильма ожидалась весной 2020 года.