Китайское правительство слило информацию о новом смартфоне Xiaomi для геймеров

Оказалось, что китайская компания уже активно работает над вторым мощным гаджетом.

В начале 2018 года компания Xiaomi выпустила первый смартфон для геймеров. Он получил название Black Shark. По всей видимости, производитель остался доволен продажами и реакцией геймеров — компания готовится к выпуску преемника этого смартфона.

Новый Xiaomi Black Shark 2 уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA. Смартфон получил индекс AWM-A0. Новый гаджет выполнен в легко узнаваемом стиле первого игрового смартфона Xiaomi.

Новый смартфон получил процессор Snapdragon 845, графический ускоритель Adreno 630, систему жидкого охлаждения, 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт флеш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч с технологией быстрой зарядки. Смартфон получит 6-дюймовый дисплей.